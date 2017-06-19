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Политолог: эта неделя может стать самой знаковой в году

Политолог: эта неделя может стать самой знаковой в году
Украинский политолог Назар Приходько на своей странице в Facebook пишет о том, что нас, без преувеличения ждет одна из ключевых недель не только года, но и вообще – неделя, которая может изменить вектор развития государства и ход Национально-освободительной войны.

Чтобы убедиться в важности наступившей недели важно обратить внимание уже на завтрашнюю дату 20.06.2017 – встреча Порошенко и Трампа, 21.06 – масштабная акция внепарламентских оппозиционных патриотических сил с требованием изменения избирательного законодательства и замены состава ЦИК. Параллельно, в Верховной Раде представители политических сил коалиции попытаются протащить Закон об отмене «АТО» и перехода к другому формату защиты государства, который, в частности, предусматривает введение военного положения на территориях, где проводится «АТО» и создание единого силового центра, подчиненного президенту.

«Мы, как авангард нации и представители гражданского общества, должны контролировать все вышеуказанные процессы, чтобы народ опять не оставили с носом, ведь если опять проморгаем – никого, кроме себя обвинить не удастся», – резюмировал политолог.
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