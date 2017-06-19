Блогер: совсем скоро не позавидуешь никому из «бывших», даже самому Медведчуку

Известный украинский блогер Сергей Марченко у себя в Facebook пишет о том, что, когда война на Донбассе только начиналась и многие недоумевали, почему не сидят Ахметов, Медведчук, Бойко, а имущество высокопоставленных регионалов не конфисковано, он писал, что это не сделано по одной простой причине – угрозе Москвы полномасштабным вторжением с авиацией по всему фронту, от Крыма до Беларуси. Кроме этой угрозы Москва гибридно подвесила Киев предприятиями Донбасса, худо-бедно, но платившими какую-то копейку в дырявый госбюджет образца 2014-15 г.г.
Как пишет Сергей Марченко, после фактической аннексии Донбасса, случившейся под прикрытием блокады «торговли на крови», рычагов у Москвы заметно поубавилось и Хунта стала действовать гораздо решительнее. Отжим Одесского НПЗ у олигарха Сергея Курченко в пользу Кабмина – одна из первых, но далеко не последних ласточек.
«Политика – искусство возможного. Возможностей становится больше, как и предполагали многие аналитики, в войне за независимость с Россией время работает на нас. Наши ресурсы растут, их – истощаются», – написал блогер. Он добавляет, что, конечно, даже в таких условиях наши потенциалы вряд ли сравняются – Россия слишком огромна и богата, но очень скоро мы достигнем черты, когда издержки от нападения на Украину превысят возможные бонусы победы, вот тогда не позавидуешь никому из «бывших», даже самому Медведчуку.