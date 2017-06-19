Понимаешь, что это власть тебе мешает – выбрось мусор Гройсману во двор, а не в детские лагеря по всей Украине, – эксперт



Лидер парламентской фракции «Самопомощь» Олег Березюк объявил голодовку в знак протеста против «мусорной» блокады Львова со стороны власти, и ее систематического вранья. При этом парламентарий не обьяснил в чем именно заключается препятствие киевской власти в том, что мэр Львова не может решить местную проблему с вывозом мусора уже около 10 лет. Об этом на своей странице в Facebook пишет известный украинский



«Я понимаю Березюка как львовянина, а также в чем-то поддерживаю, но я не понимаю Садового, который рассылает мусоровозы, как «письма счастья» по всей Украине для мусорных диверсий. Понимаешь, что это власть тебе палки в колеса вставляет – выбрось мусор Гройсману во двор – я громко поаплодирую, но обычные люди тут при чем? Особенно, когда мусор скидывается даже на территорию детского лагеря под Киевом?», – написал эксперт.



По его словам, надо давить на правительство для разблокировки города Льва, надо помочь нашему Пьемонту справиться с этой проблемой и мы готовы помочь, но при условии, что нас не будут ставить перед выбором: или помогаете, или тонете в мусоре вместе с нами.

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Срочно: Донік: Назріває щось цікаве - Гіркін закликав російських бойовиків тікати з Донбасу Лидер парламентской фракции «Самопомощь» Олег Березюк объявил голодовку в знак протеста против «мусорной» блокады Львова со стороны власти, и ее систематического вранья. При этом парламентарий не обьяснил в чем именно заключается препятствие киевской власти в том, что мэр Львова не может решить местную проблему с вывозом мусора уже около 10 лет. Об этом на своей странице в Facebook пишет известный украинский политический обозреватель Назар Приходько.«Я понимаю Березюка как львовянина, а также в чем-то поддерживаю, но я не понимаю Садового, который рассылает мусоровозы, как «письма счастья» по всей Украине для мусорных диверсий. Понимаешь, что это власть тебе палки в колеса вставляет – выбрось мусор Гройсману во двор – я громко поаплодирую, но обычные люди тут при чем? Особенно, когда мусор скидывается даже на территорию детского лагеря под Киевом?», – написал эксперт.По его словам, надо давить на правительство для разблокировки города Льва, надо помочь нашему Пьемонту справиться с этой проблемой и мы готовы помочь, но при условии, что нас не будут ставить перед выбором: или помогаете, или тонете в мусоре вместе с нами.