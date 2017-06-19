Дипломат объяснил, почему визит Порошенко в США происходит под грифом «секретно»

Известный украинский блогер и дипломат Вадим Трюхан у себя в Facebook пишет о том, что президент Украины Петр Порошенко отбыл с визитом в США. Как пишет дипломат, это все, что сообщил его пресс-секретарь Цеголко на своей странице в Facebook.
Как пишет дипломат, если говорить откровенно, нельзя припомнить такой ауры таинственности вокруг ни одного визита главы государства за все 25 лет независимой Украины. Объяснений этому всего два. Первое, это то, что все согласуется с колес и станет более или менее ясно только после переговоров непосредственно между двумя президентами. Второе, насколько велика опасность очередных вмешательств известно откуда, и насколько высоки ставки, обе стороны решили перестраховаться, и всерьез, - по принципу «лучше переболеть, чем недоболеть».
«Ну что же, терпеливо и с надеждой ждем результатов. Украина уже заждалась хороших новостей из-за океана. Хотя не стоит забывать главного – судьба Украины была, есть и всегда будет в руках украинского народа и граждан Украины. Помочь наши партнеры нам могут, однако нам отстоять независимость и построить европейскую Украину вряд ли», – резюмировал Вадим Трюхан.