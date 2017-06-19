Геращенко: в СНБО рассмотрят законопроект о реинтеграции Донбасса

Ирина Геращенко, первый вице-спикер парламента, рассказала о том, что совсем скоро на рассмотрение СНБО будет вынесен законопроект о восстановлении государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями Луганской и Донецкой областей, однако сейчас этот законопроект находится в разработке, передает replyua.net со ссылкой на Слово и Дело.
«Сегодня мы работали несколько часов, дошлифовываем определенные дискуссионные моменты законопроекта «Об особенностях государственной политики по восстановлению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями Донецкой и Луганской областей Украины». В ближайшее время состоится СНБО, где будет рассмотрен этот законопроект и принято окончательное решение, и я предложила в провести дискуссию по законопроекту на неформальной минской платформе, которая создана и успешно работает в Верховной Раде», сообщила вице-спикер на своей странице в Фейсбуке.
По ее словам, сегодня прошло заседание рабочей группы, которая дорабатывает законопроект, и в нее входят депутаты, эксперты, советники президента и руководители фракций коалиции, и такое предложение (по работе над проектом) поступило от Петра Порошенко.