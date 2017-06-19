Блогер о плане Порошенко: освобождение Донбасса произойдет именно осенью 2018 года

Популярный в Украине блогер и журналист Павло Правый в своем блоге пишет о том, что вовсе не исключено, что операция по освобождению Донбасса уже запланирована на осень следующего года. Как пишет блогер, здесь есть риск. Никто не может спрогнозировать в каком состоянии будет экономическая, социальная, политическая ситуация в России к тому времени. Впрочем, вряд ли она улучшится. Скорее, наоборот. Зато над Путиным не будет висеть дамоклов меч выборов. С другой стороны, почти гарантированно изменятся правила санкций, тоже вряд ли в лучшую для Кремля сторону.
По словам Павла Правого, для Порошенко освобождения Донбасса именно осенью 2018 года, как раз перед избирательной кампанией – это практически гарантия переизбрания на второй срок. На фоне победы, в условиях военного положения на Донбассе, когда тамошняя «вата» не будет голосовать, после Парада победы, проведенного где-то 8 мая может снова все завершиться, как в 2014 году – первым туром. Так же, как есть и риск: не освободить Донбасс до выборов – очень большой удар по рейтингу, а, если поражение, то ситуация может стать еще хуже.
По мнению блогера, есть еще и третий вариант, промежуточный. Например, подготовить все необходимое для операции на конец этого лета и выжидать. «Петр Алексеевич мастерски владеет умением сидеть на берегу реки в ожидании. И в любой подходящий момент отдать тот самый приказ. Впрочем, в третьем варианте ничего нового вроде бы нет», – резюмировал блогер.