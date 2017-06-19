Цимбалюк: Евразийский союз – это вам не Шенгенская зона

Роман Цимбалюк, известный украинский журналист, на своей странице в Фейсбуке пишет о том, что в Украине, которая является очень молодым государством, пока еще недооценивают силу каждого слова, информирует replyua.net.
«В телевизоре ляпают языком, не задумываясь о последствиях, а стоит всегда думать о последствиях. Вот даже наших друзей из Казахстана озадачили возможным введением виз. Особенность Евразийского экономического союза заключается в том, что это далеко не Шенгенская зона, тут каждый сам по себе», пишет Цимбалюк. Пол его словам, если бы Александр Лукашенко захотел отменить визы для Евросоюза, он бы их обязательно отменил, причем не оглядываясь в сторону Москвы, а, что касается самой России, то та вообще вводит санкции, не согласовывая этот вопрос со своими ближайшими партнерами.
Журналист отметил, что, если говорить о Евразийском экономическом союзе, в частности о Казахстане, то он не видит ни одной предпосылки для введения визового режима, поскольку Казахстан не признал аннексию Крыма и не присоединялся к санкциям России против Украины и Евросоюза.