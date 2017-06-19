Эксперт увидел негативный нюанс для Украины в победе партии Макрона

Владимир Воля, известный эксперт-международник, считает, что, несмотря на победу на выборах партии Эммануэля Макрона, Украина имеет очень мало шансов на то, чтобы выйти на первую позицию во внешней политике Франции.
Как сообщает replyua.net со ссылкой на Обозреватель, Воля отметил, что результаты выборов во Франции не окажут существенного влияния на позицию этой страны по Украине. «Макрон получил 60 процентов в парламенте. Он может самостоятельно формировать коалицию. Союз с республиканцами теряет смысл. В то же время катастрофически упала явка. Это был некий протест избирателей, в том числе и против Макрона», отметил международник.
По его мнению, в странах ЕС наметилось обострение отношений, кроме того, Европа скоро начнет урезать дотации восточноевропейским государствам, а во внешней политике сделает акцент на североафриканском направлении и на войне в Сирии. «Поэтому перспектив, что Украина выйдет на первые позиции в рейтинге приоритетов, не наблюдается», уверен Владимир Воля.