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Журналіст пояснив, чому візи потрібні виключно з Росією, а не з Казахстаном та іншими країнами ЄАЕС

Журналіст пояснив, чому візи потрібні виключно з Росією, а не з Казахстаном та іншими країнами ЄАЕС
Відомий український блогер і журналіст Роман Цимбалюк у своєму блозі пише про те, що у нашій молодій країні зі столітньою історією недооцінюють силу слова. У телевізорі за звичкою ляпають язиком не замислюючись про наслідки, а варто завжди думати про наслідки. Ось навіть наших друзів з Казахстану спантеличили «можливим» введенням віз. Особливість Євразійського економічного союзу в тому, що це далеко не Шенгенська зона, тут кожен сам по собі. Скажімо, захотів Лукашенко скасувати візи для ЄС, скасував без оглядки на Москву. Сама ж Москва вводить санкції без узгодження з «партнерами». Тому союз де-факто і де-юре є, але нюансів дуже багато.

За словами блогера, якщо повернутися до Казахстану та інших країн Євразійського економічного союзу, то немає жодної причини для введення віз. По-перше, жодна країна ЄАЕС не приєдналася до російських санкцій проти ЄС і України. Казахстан не визнав анексію Криму і не підтримує військову операцію Кремля на Донбасі, а особи з числа громадян Казахстану, виють на Донбасі, переслідуються за законом країни. Більш того, Астана оперативно реагує на протести Києва, якщо Крим домалюють Росії на неофіційних картах або зображеннях. Україна розвиває відносини з Казахстаном на двосторонній основі, і може у нас не все виходить в спільних проектах, але робити перешкоди для людей у вигляді віз немає ніякого сенсу.

Роман Цимбалюк нагадує, що транзит українських товарів до Казахстану блокує саме Росія, що заважає розвитку торговельних відносин між нашими країнами. Жодна з країн ЄЕС, крім Росії, не веде війну проти України, і немає ніякого сенсу вводити візи. Тим більше що у нас здійснюються поїздки виключно за закордонними паспортами, що дає кожній зі сторін «фільтрувати» небажаних осіб без створення додаткових перешкод для 99,99% громадян України і Казахстану.
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