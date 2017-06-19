В «ЛНР» новый способ заработка – на безвизе

Дмитрий Тымчук, координатор группы «Информационное сопротивление», на своей странице в Фейсбуке сообщил о том, что «Министерство внутренних дел Луганской республики» за большие деньги предлагает оформить заграничные паспорта старого образца жителям оккупированных территорий Донбасса, информирует replyua.net.
«За взятку в размере 400-500 долларов можно оформить зарубежные паспорта старого образца на бланках, которые остались в подразделениях миграционной службы после оккупации районов Луганской области в 2014 году», написал Тымчук. По его словам, такие схемы начали действовать в «ЛНР» сразу после того, как вступил в силу безвизовый режим с Евросоюзом. Также координатор сообщил о том, что жители оккупированных территорий могут за гораздо меньшую сумму получить другую услугу – к примеру, вклеивание фотографий в паспорт при достижении гражданином двадцатипятилетнего возраста.
Также в «ЛНР» могут поставить в паспорта недействительные печати. Напомним, что безвизовый режим вступил в силу 11 июня. С этого дня на пропускных пунктах границы Украины резко увеличился пассажиропоток – в основном, в пунктах пропуска на границе с Польшей и Венгрией.