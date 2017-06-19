Гройсман обещает попрощаться, если ему не дадут делать реформы

Оттягивание с изменениями в пенсионном законодательстве приведет к увеличению их количества и практически неотвратимому увеличении пенсионного возраста, ведь население нашего государства стареет по сравнению с другими европейскими государствами. Гройсман обещает уйти в отставку, которая будет означать и ротацию правительства, если Верховная Рада не поддержит правительственные инициативы о пенсионной реформе, которые сейчас публично не обнародованы. Об это м своем блоге пишет известный украинский политолог Евгений Магда.
По его словам, не меньше шума вокруг земельной реформы, ведь Украина остается не только владелицей самой большой площади земель сельскохозяйственного назначения, но и одной из немногих стран континента, где земля не является товаром. Это не помешало нашим аграриям стать лидерами в экспорте многих сельскохозяйственных культур. По словам эксперта, политики тем временем устроили настоящую вакханалию вокруг этого вопроса. Одни требуют отмены моратория на продажу земли в Конституционном Суде, другие, здесь лидерство за Юлией Тимошенко, угрожают всенародным восстанием в случае попытки превратить землю в товар. Особую пикантность ситуации придает тот факт, что в 2009 году Тимошенко, находясь на посту премьера, инициировала законопроект о продаже земли, где покупателями могли бы быть даже иностранцы и лица без гражданства. Сейчас же, когда лидер «Батькивщины» находится в оппозиции, она кардинально изменила свое видение. В любом случае решать вопрос оборота земли необходимо, поскольку отечественный АПК сегодня хоть и стал лидером по валютной выручке, однако должен получить дополнительные ресурсы для развития.
Как пишет Евгений Магда, многочисленные попытки представителей украинской политической элиты отложить реформирование важных сфер экономики и общественной жизни «на потом» привело к накоплению проблем, которые невозможно преодолеть без рейтинговых потерь. Поэтому речь и должна идти о формировании национальных интересов в максимально широком виде, которые включают в себя не столько борьбу за выживание Украины, сколько наработки стратегии ее эффективного развития. Без нее наше государство, к сожалению, обречено на статус континентального аутсайдера, парадоксально, учитывая ее потенциал и возможности.