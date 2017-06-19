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Блогер: объясните мне, чего добиваются те, кто ходит с флагами митинговать, чтобы что-то запретить

Блогер: объясните мне, чего добиваются те, кто ходит с флагами митинговать, чтобы что-то запретить
Украинский блогер Сергей Марченко у себя в Facebook пишет, что он не очень понимает активистов, что борются против. Как пишет блогер, добиваться, чтобы чего-то не было, глупо. Конечно, можно понять бабушку, которая требует от соседей не шуметь ночью, но ходить с флагами и митинговать, чтобы что-то запретить – этого нельзя понять. «Возьмите, к примеру, активистов против застройки. Десятками лет они митингуют против того, чтобы застройщики строили дома на детских площадках. И что оно им дало? Как строили, так и строят. Один сквер отвоевали – десять других застроили. Зато организаций против застройки масса, там куча людей постоянно чем-то занимается», – написал Марченко.

По его мнению, если бы все эти люди митинговали не против застройки, а за нормальные правила застройки и их соблюдение, можно было бы все их многолетние проблемы решить за один раз. Или коррупция. Можно против нее бороться, заработать денег и множество подписчиков, но она есть и никуда не девается. Зато побороться за нормальную судебную систему, которая начнет давать коррупционерам реальные сроки, желающих немного.

Как пишет Сергей Марченко, еще меньше желающих вникнуть в суть, откуда берется коррупция, а берется она из госсобственности, где основные коррупционные потоки генерируются, но ни один борцун против, не замечен в борьбе за приватизацию госпредприятий и рынок земли. «Ну, может в Facebook пост кто и напишет, но вот так, чтобы с флагами и транспарантами, как против геев, за приватизацию никто не вписывается. Следующий этап развития гражданского общества Украины – переход от борьбы против к борьбе за», – резюмировал Сергей Марченко.
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