Журналист: Керченский мост остается всеобщим посмешищем

Лариса Волошина, известный блогер и журналист, высказала мнение о том, что строительство Керченского моста в Крым остается всеобщим посмешищем, и недавно оккупационные власти установили лавочку, чтобы люди могли наблюдать за возведением моста.
Как сообщает replyua.net со ссылкой на Обозреватель, Волошина отметила, что у россиян появилась еще одна «победа» - это лавочка, с которой можно смотреть на воду. «На самом деле Крымский мост – это притча во языцех. У нас в Харьковских соглашениях было прописано строительство этого моста. У нас до этого было несколько совместных проектов по Керченскому мосту. Это очень дорогой проект, и, как говорят многие эксперты, он неосуществим», подчеркнула журналистка.
По ее словам, Крымский мост существовал и ранее – по нему ездили Черчилль, Рузвельт и Сталин во время Ялтинской конференции, однако потом мост разрушили, поскольку сама природа отказывается от связи России и Крыма. «Я думаю, что россияне просто намоют денег на Керченском мосту. Тоже интересная история, что крымчане очень хотели работать строителями на этом мосту, но Россия обязала именно российских строителей», заявила Волошина.