Олешко: ребята, не любить Путина, получая от его каналов бабки по несколько тысяч долларов – не выйдет



Популярный украинский блогер и



Как пишет Олешко, российский пропагандисты обязательно берут тех, кто выглядят как бараны, с такой козлиной рожей алкашей, или с чубом типа «глупый украинец». «Вот эти уроды за бабки работают и живут в Москве, потом приезжают в



Он добавляет, что отношение украинцев к таким «экспертам» должно быть таким же, как к тому же Соловьеву, Киселеву... Так что для всех этих Карасевых, Ковтунов, Яхно, Суворовых и прочих клоунов отведен отдельный котел в аду.

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Срочно: Донік: Назріває щось цікаве - Гіркін закликав російських бойовиків тікати з Донбасу Популярный украинский блогер и политический обозреватель Мирослав Олешко у себя в Facebook пишет о том, что хуже за всех российских пропагандистов те деятели, которые на российских ток-шоу выступают за проукраинских экспертов, частенько наведываются в Москву, где типа пытаются донести луч света или же просто соглашаются, что в Украине все не идеально и реформы загоняют страну в тупик.Как пишет Олешко, российский пропагандисты обязательно берут тех, кто выглядят как бараны, с такой козлиной рожей алкашей, или с чубом типа «глупый украинец». «Вот эти уроды за бабки работают и живут в Москве, потом приезжают в Киев и уже на экранах наших телеканалов строят из себя все тех же проукраинских экспертов, которые ненавидят Путина. Ребята, не любить Путина, получая от его каналов бабки по несколько тысяч долларов – не выйдет», – написал блогер.Он добавляет, что отношение украинцев к таким «экспертам» должно быть таким же, как к тому же Соловьеву, Киселеву... Так что для всех этих Карасевых, Ковтунов, Яхно, Суворовых и прочих клоунов отведен отдельный котел в аду.