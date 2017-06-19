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СпецтемаПутин дал понять, что уже подписаны инструкции по уничтожению жителей «ДНР» и «ЛНР», – политолог

Олешко: ребята, не любить Путина, получая от его каналов бабки по несколько тысяч долларов – не выйдет

Олешко: ребята, не любить Путина, получая от его каналов бабки по несколько тысяч долларов – не выйдет
Популярный украинский блогер и политический обозреватель Мирослав Олешко у себя в Facebook пишет о том, что хуже за всех российских пропагандистов те деятели, которые на российских ток-шоу выступают за проукраинских экспертов, частенько наведываются в Москву, где типа пытаются донести луч света или же просто соглашаются, что в Украине все не идеально и реформы загоняют страну в тупик.

Как пишет Олешко, российский пропагандисты обязательно берут тех, кто выглядят как бараны, с такой козлиной рожей алкашей, или с чубом типа «глупый украинец». «Вот эти уроды за бабки работают и живут в Москве, потом приезжают в Киев и уже на экранах наших телеканалов строят из себя все тех же проукраинских экспертов, которые ненавидят Путина. Ребята, не любить Путина, получая от его каналов бабки по несколько тысяч долларов – не выйдет», – написал блогер.

Он добавляет, что отношение украинцев к таким «экспертам» должно быть таким же, как к тому же Соловьеву, Киселеву... Так что для всех этих Карасевых, Ковтунов, Яхно, Суворовых и прочих клоунов отведен отдельный котел в аду.
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