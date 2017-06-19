Продюсер: всем российским артистам, посетившим Крым, нужно запретить гастролировать в Украине

Анатолий Вексклярский, известный продюсер музыкальных фестивалей и различных музыкальных проектов, считает, что российским артистам, посетившим Крым после аннексии, необходимо запретить гастроли в Украине.
Как информирует replyua.net со ссылкой на Обозреватель, продюсер при этом подчеркнул, что каждый российский артист, посетивший полуостров после аннексии, автоматически нарушил закон Украины. «Если они нарушили закон Украины и были в Крыму, наплевательски относясь к этой проблеме, то их не нужно пускать в Украину. Если сейчас идет война между странами. Война», отметил Вексклярский. По его словам, украинские артисты также должны отказаться от поездок на полуостров, поскольку Крым сделал свой выбор, и крымчане заявили, что не хотят жить в Украине.
Напомним, что ранее этот продюсер очень резко высказался в адрес украинского певца Ивана Дорна. Вексклярский считает, что за высказывания этого исполнителя его нужно было сразу лишать украинского гражданства.