Олешко: эти люди намного хуже российских пропагандистов

Известный украинский блогер Мирослав Олешко на свей странице в Фейсбуке прокомментировал участие украинских «экспертов» в российских политических ток-шоу, идущих на центральных каналах, информирует replyua.net.
«Хуже всех российских пропагандистов те уроды, которые на российских ток-шоу выступают за проукраинских экспертов. Обязательно берут тех, кто выглядит как баран, с такой козлиной рожей алкашей, или с чубом типа «глупый украинец». Вот эти уроды за деньги работают и живут в Москве, потом приезжают в Киев и уже на экранах наших телеканалов строят из себя все тех же проукраинских экспертов, которые ненавидят Путина», пишет блогер. Олешко обращается к ним и отмечает, что они не могут одновременно ненавидеть Путина и при этом получать тысячи долларов от него за участие в пропагандистских шоу на его каналах.
«Отношение украинцев к ним должно быть таким же, как к тому же Соловьеву, Киселёву...
Так что для всех этих Карасёвых, Ковтунов, Яхно, Суворовых и прочих клоунов отведен отдельный котёл в аду», добавил Олешко.