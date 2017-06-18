Романенко: сегодняшние гей-дела – это такая мелочь для большинства украинцев, о которой через 3 дня все забудут

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Популярный украинский блогер и журналист Юрий Романенко у себя в Facebook пишет о том, что он ничего не писал сегодня о гей-делах, потому что, как и прочие дела это все не имеет никакого значения для большинства украинцев. По мнению блогера, каждый год и каждый день у нас день сурка. Есть набор старых и новых дат, которые одни и те же люди проживают одинаково.«Давайте я угадаю, что сегодня было, не смотрев за день новостную ленту? Геи пошли маршем. Геи-националисты пытались к ним пробиться. Полиция, обуреваемая гендерным неравенством, применила к геям-националистам инструменты Мазоха и немного их наказала. В итоге все остались довольны», – написал Юрий Романенко. Он добавляет, что люди провели час времени на свежем воздухе, получили волну адреналина, кое-кто получил по ребрам, журналисты получили материал, полиция тоже. Через три дня об этом все забудут, потому что на носу 22 июня и начнется обсуждение по поводу того, кто на кого напал, была ли это трагедия.По словам блогера, через год геи опять будут главной темой дня на три дня. Юрий Романенко отмечает, что, между тем, китайцы провели вчера квантовую телепортацию на 1200 км. Сложно судить насколько это серьезно, но это вряд ли интересно для наших разнообразных геев, геев-националистов, националистов, «леваков», даже если произойдет ядерный взрыв.