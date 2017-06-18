Гибнут люди, а депутаты просто хотят поменять знак, вместо того, чтобы усилить наказание за превышение скорости, – полицейская

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Сотрудник Национальной полиции Зоя Мельник в Facebook пишет о том, что нет больше сил читать про очередные «гениальные» идеи в рамках программы по безопасности дорожного движения. По словам блогера, насколько эти люди далеки от реальности, о чем они говорят? В Украине уже больше 2 лет никто не контролирует скорость автомобилей, у полиции нет приборов, фиксирующих скорость, а значит никакого наказания за превышение – нет.По словам Зои Мельник, полная безнаказанность за нарушение, которое влияет на последствия ДТП. Каждый день по этой причине гибнут люди. И вместо того, чтоб поднять этот вопрос на государственном уровне, предлагают снизить скорость на 10 км/час! «Конечно же, для человека, который едет 100км/час по городу, а сейчас это средняя скорость потока по некоторым улицам Одессы, очень важно, будет на знаке в правилах написано 50 или 60», – написала Зоя Мельник.Она советует пригласить депутатам на свои круглые столы действующих сотрудников, которые не потеряли связь с реальностью, как господа законодатели, они расскажут, что не работает в нашем законодательстве и почему. Зоя Мельник добавляет, что она знает про европейскую практику и совершенно не против ограничения до 50км /час в будущем, но рассуждать о 10км разницы при полном отсутствии контроля это все равно, что выпивать каждый день литр спирта и при этом обсуждать вредное влияние кислых яблок на сожранную циррозом печень.