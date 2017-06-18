Блогер: підтримуючи сексменшин, проводьте межу між правами і нахабством

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Популярний український блогер Павло Правий на своїй сторінці в Facebook пише про те, що йому абсолютно не цікаво, що відбувається у спальні його сусіда, якщо все по обопільній згоді. «Ніколи не зазирав у ліжко до Дягілева, Вашингтона, Сковороди або Марлен Дітріх. І не зазиратиму. Тим паче, що як людина, дотична до історії, знаю,що мода на одностатеві стосунки є циклічною і припадає на періоди глобальних криз у суспільстві», – написав блогер.Він зауважує, що «чорний расизм» з’явився, коли дехто почав прикривати свою злочинну діяльність кольором шкіри від надмірної толерантності, а то й надмірного співчуття та захисту. «Якщо щось занадто – то тоді будь-хто від невістки до президента сідає вам на шию і звішує ноги», – написав Павло Правий.На його думку, коли захищаєте ЛГТБ-активістів від фізичної розправи з боку радикалів – ви робите добру справу. Тільки не забувайте відверте визнання відомої активістки цієї спільноти Маші Гессен, що метою руху за права сексменшин є не стільки юридична повноправність гомосексуальних пар з гетеросексуальними, скільки ліквідація інституту родини як такого. Відтак, проводьте межу між правами і нахабством. Всі громадяни мають право на ліво, але таких як Гессен треба бити по пиці, рудій і нахабній.