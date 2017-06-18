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З країни «русского мира» ми поступово стаємо країною Східної Європи зі звичайним рівнем гомофобії, – блогер

З країни «русского мира» ми поступово стаємо країною Східної Європи зі звичайним рівнем гомофобії, – блогер
Популярний український блогер Андрій Олексин у себе в Facebook пише про те, що все поступово вирівнюється. З країни «русского мира» ми поступово стаємо звичайної країною Східної Європи зі звичайним рівнем гомофобії. Звичайно, робота з вилучення все більшого числа співвітчизників з чіпких лап «русского мира» повинна проводитися не раз на рік на прайдах.

Як пише блогер, в рамках епохи Просвітництва, яка нас, як відомо, минула, слід було б знати, що геями народжуються. Звідси випливає те, що кількість геїв неможливо зменшити. Навіть, якщо ви звезете їх всіх в газові камери або вивезете з країни, все одно будуть народжуватися нові геї – рівно в тій же кількості – в тому числі, в сім'ях нацистів або націоналістів: здорова арійська спадковість в цьому питанні не працює. Також слід розуміти, що не можна стати геєм, як не можна стати блакитнооким, мулатом або лівшею. «Найнеприємніше – не чисто гомофобія. Саме мерзенне – ось це: «нехай чпокаються, але не висовуються: тоді і я їх не трону». Це абсолютно нацистське ставлення до геїв, як до нижчого класу і створило основу для парадів рівності», - написав Андрій Олексин.

Він додає, що боязнь хоч якось пов'язати своє ім'я з геями – пряма спадщина «русского мира»: кримінальні поняття за будь-який зв'язок з геєм – негайно зроблять вас ізгоєм. Ось чому ми говоримо «Гейропа» - в Західній Європі такі традиції відсутні. Саме тому англієць, німець чи француз може мати сусіда, друга, колегу, президента гея, а українець цього уникає: це ж ганьба. Так, це «русский мир», російські кримінальні цінності, якщо ви не розумієте, ласкаво просимо до Путіна, він дуже радий.
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