Блогер рассказал, как раз и навсегда изгнать из ЦИК дух Кивалова и Охендовского

Украинский блогер и журналист Андрей Капустин у себя в Facebook отмечает, что в связи с неминуемым приближением в Украину выборов, хоть плановых, хоть досрочных, вновь стала актуальной тема переизбрания членов ЦИК в частности, и ее дальнейшей работы вообще. В связи с чем появилось предложение вновь вернуться к практике привлечения иностранных специалистов.
Как пишет Андрей Капустин, в случае с ЦИК возможен вариант пригласить в Киев специалистов из города Маданга (Папуа-Новая Гвинея), имеющих позитивный опыт в случаях сбоев работы избирательных органов. Поскольку пять лет назад группа специалистов в этой области убила и съела тех своих соплеменников, которые как-то плохо влияли на ход избирательной кампании.
«Согласитесь, что картинка, когда эксперты хрустят в он-лайне хрящами очередного Охендовского, заставит остальных исполнять свой долг намного качественнее, что в свою очередь не сможет позитивно не отразиться на избирательном процессе в масштабах всей страны, а это в свою очередь значительно ускорит вхождение Украины в европейской сообщество...», – подытожил блогер.