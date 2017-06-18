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Блогер рассказал, как раз и навсегда изгнать из ЦИК дух Кивалова и Охендовского

Блогер рассказал, как раз и навсегда изгнать из ЦИК дух Кивалова и Охендовского
Украинский блогер и журналист Андрей Капустин у себя в Facebook отмечает, что в связи с неминуемым приближением в Украину выборов, хоть плановых, хоть досрочных, вновь стала актуальной тема переизбрания членов ЦИК в частности, и ее дальнейшей работы вообще. В связи с чем появилось предложение вновь вернуться к практике привлечения иностранных специалистов.

Как пишет Андрей Капустин, в случае с ЦИК возможен вариант пригласить в Киев специалистов из города Маданга (Папуа-Новая Гвинея), имеющих позитивный опыт в случаях сбоев работы избирательных органов. Поскольку пять лет назад группа специалистов в этой области убила и съела тех своих соплеменников, которые как-то плохо влияли на ход избирательной кампании.

«Согласитесь, что картинка, когда эксперты хрустят в он-лайне хрящами очередного Охендовского, заставит остальных исполнять свой долг намного качественнее, что в свою очередь не сможет позитивно не отразиться на избирательном процессе в масштабах всей страны, а это в свою очередь значительно ускорит вхождение Украины в европейской сообщество...», – подытожил блогер.
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