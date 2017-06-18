Журналист рассказал, почему в Германии ненавидят турок

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Журналист Осман Пашаев на своей странице в Facebook пишет о том, что у известного канцлера ФРГ Гельмута Коля была большая мечта и огромный страх. Он хотел объединить Германию и избавиться в ней от турок. Как пшет журналист, после смерти Маргарет Тетчер британские архивы раскрыли детали их разговоров с новоизбранным в 1982 году немецким канцлером. Коль поделился с британским премьер-министром Тетчер планами избавиться от половины немецких турок, пообещав им щедрые компенсации за отъезд. Коль резко выступал против Турции в ЕС, хотя на горизонте еще не было ни Эрдогана, ни исламистов, но «беда» пришла откуда не ждали.Как пишет Осман Пашаев, младший сын канцлера Питер влюбился в турчанку Элиф Сезен. Спустя 12 лет женился на ней и переехал в Стамбул. Роман начался в 1989-м, а через два года Питер попадает в аварию в Италии и долгое время проводит в реанимации. Элиф все время находится с ним, но после выздоровления оставляет немца и уезжает в Лондон. Начинает карьеру в банковском бизнесе. Питер добивается своего назначения в Лондон и переезжает к ней. Турчанка уезжает в Стамбул. Питер Коль открывает бизнес в Стамбуле.«Только после отставки Гельмута Коля в 1998-м с поста главы немецкого правительства Питер получает одобрение семьи на брак, но теперь в позу становится вполне современная турецкая семья. Они ставят условие – отец жениха лично должен просить у Элиф у ее отца. В 2000-м году Гельмут Коль тайно прилетает в Стамбул рейсом из Франкфурта и выполняет турецкое условие. Не знаю, избавилась ли Германия от турок, но внучку покойного канцлера, объединившего Германию, зовут Лейла Сезен-Коль», – резюмировал Осман Пашаев.