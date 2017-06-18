Портников розповів, як Україна може скористатися досвідом Коля

Відомий український журналіст та публіцист Віталій Портников у своїй статті для «Радіо Свобода» висловив думку, що вміння використати свій шанс є найголовнішим уроком колишнього німецького федерального канцлера. Про це інформує replyua.net. Зокрема, публіцист наголосив, що Коль зумів скористатися розпадом Радянського союзу для об’єднання Німеччини та перетворення її у одну з найбільш потужних країн світу. Портников переконаний, що сучасна Росія поступово наближається до ситуації, у якій свого часу опинився Радянський Союз Михайла Горбачова.
Журналіст додав, що саме зараз вище політичне керівництво України не має права не використати сповна таким шансом.
«Ми повинні не просто домогтися об’єднання країни, а й зробити так, щоб вона стала однією з провідних держав на континенті, «Німеччиною Східної Європи», новим важливим центром для залучення як наших сусідів з Центральної Європи, так і зі Сходу. У перспективі, якщо Україна скористається наданим їй історичним шансом та піде шляхом Коля, вона буде відігравати роль маяка для Мінська, Тбілісі, Братислави і Варшави», - переконаний Портников.