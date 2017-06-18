Тымчук объяснил панику России относительно «хорватского сценария» на Донбассе

На своей странице в соцсети Facebook военный эксперт и народный депутат Дмитрий Тымчук прокомментировал панические заявления российского руководства в связи с возможностью воплощения с целью деоккупации Донбасса «хорватского сценария», передает replyua.net.
По мнению Тымчука, истерика в Кремле является стопроцентной иллюстрации к картине «на воре горит шапка». «На самом деле «хорватский сценарий», целиком соответствуя стратегии мирного решения военного конфликта на Донбассе, сразу же множит на ноль всю донбасскую кровавую авантюру Кремля», – отметил он. Также депутат пояснил, что «хорватским сценарием» для Донбасса предусмотрено полное прекращение какой-либо помощи боевикам со стороны России, а также попытка террористов самостоятельно вернуть под контроль Киева временно оккупированные территории.
«Если реализовать «хорватский сценарий», Москва должна будет немедленно вывести из Донбасса своих военных и полностью прекратить снабжение боевиков оружием. А это фактически превратит деятельность российско-террористических войск как цельной структуры и превращение их на Донбассе в разрозненные небольшие группы местных мародеров», – написал Тымчук.