Мирослав Гай: гомики – это сокращенно, гомосексуалисты, выходите смело. Мы сегодня с ребятами пойдем вас защищать

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Известный украинский блогер и военный волонтер Мирослав Гай у себя в Facebook поделился своей позицией относительно марша сексуальных меньшинств в Киеве. Как он пишет, он будет рад подраться с теми, кто пойдет бить участников «Киевпрайда».«Мы же в Европу идем? Хотим европейских принципов и свободы? Значит, нужно ребятам и девчонкам дать возможность пройти. Тем более, что гейпарад в Украине – это самое скромное, что я видел в своей жизни. То ли дело Масляница на ВДНХ. Вот это реальный фест, с элементами оргии, десятками потерянных детей, сожженными дидухами и сексом на траве. Такое уж точно здоровая психика не выдержит», – написал Мирослав Гай.Он добавляет, что эти ребятишки, пусть ходят, ведь это их собственное желание, а не пропаганда такого вот нетрадиционного образа жизни. Это просто экскурсия в музее, только с плакатами и воздушными шариками, правда в окружении сил безопасности и полиции. «И это, берите жгуты. В стране война, много оружия и фсбэшников и просто неадекватных. Будьте внимательны», – резюмировал блогер.