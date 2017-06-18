Волонтер: сегодня националисты, монархисты, коммунисты и «медведчукисты» пойдут мочить гомосексуалистов

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Украинский волонтер и блогер Юрий Касьянов у себя в Facebook пишет о том, что сегодня националисты, монархисты, коммунисты и «медведчукисты» пойдут мочить гомосексуалистов, пойдут защищать семейные ценности от греха. Ведь именно содомиты виноваты в том, что в стране мизерные зарплаты, что неподъемные цены на жилье, что не хватает детских садиков, хороших школ, кружков детского творчества, спортивных секций.По словам блогера, это коварные гейропейцы своими парадами совращают гетеросексуалов, снижают рождаемость, разрушают традиционные семьи, а не нищета и безысходность, не бездарная экономическая политика, вымывающая последние средства из кошельков обычных граждан. «А эти, в трусах и бюстгальтерах, в индейской раскраске под охраной половины киевской полиции будут демонстрировать свое голое право на равноправие и будут именитые государственные мужи и патентованные демократы фотографироваться под радужными полосатыми полотнищами, убеждая бедных, глупых гетеросексуалов, что без обязательных гей-парадов их не примут в Европу», – написал Юрий Касьянов.Волонтер добавляет, что он не против равноправия, не против гей-парадов. Он не возражает, если кому-то из парадчиков порвут трусы, а отдельные ревнители морали получат резиновой палкой по башке. В конце-концов каждый выбирает свой путь – это и есть свобода, это и есть Европа.