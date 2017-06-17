валюта
СпецтемаСоциолог: вы думаете, что Соловьев – телеведущий, Михалков – кинорежиссер, Кобзон – певец, Винокур – актер? Вы глубоко ошибаетесь

Блогер: завтра станеться вражаюча своєю маразматичністю подія

Блогер: завтра станеться вражаюча своєю маразматичністю подія
Український блогер і журналіст Дмитро Вовнянко в Facebook пише про те, що завтра станеться вражаюча своєю маразматичністю подія – маси натуралів підуть намагатися гамселити представників секс-меншин. За словами Дмитра Вовнянко, смішно, тому що насправді ще жоден гей у жодного натурала не увів дівчину, жінку, й тим більше – дружину. Дівчат у хлопців уводять - не геї. Дівчат уводять 100%-ві натурали.

Як пише блогер, тому натуралам, які завтра підуть займатися секс-меншинами, і які вже живуть з жінкою, можна лише порадити уважно перевірити свої тили – чи не партизанить там уже якийсь 100%-й натурал, бо кажуть в хлопцях яких цікавлять геї, дівчата часто розчаровуються. Тим же натуралам, які з певною жінкою ще не живуть, варто нагадати – в Україні безліч самотніх дівчат і молодих жінок. «Поки ви займаєтеся «захистом сімейних цінностей» ці самотні дівчата мріють сімейні цінності не захищати, а створювати. Можливо – з вами, але вам же нема коли? У вас – геї...», – написав журналіст.

Він додає, що бачив у мережі, з адреси ВО «Свобода» розсилають листи, де представників секс-меншин називають збоченцями, хворими людьми і ворогами нації. «Блискуче! Тут не проблема почути на вулиці розмови «ватанів». Тут водії в маршрутках відмовляються возити учасників АТО. Тут продовжують діяти осередки комуністів, а вороги нації, виявляється – геї та лесбіянки», – резюмував блогер.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: «Окружены и уничтожены»: глава Кремля поразил циничным заявлением о Донбассе

Срочно: Донік: Назріває щось цікаве - Гіркін закликав російських бойовиків тікати з Донбасу
Важное за сутки
17 июн 2017
19356

«Окружены и уничтожены»: глава Кремля поразил циничным заявлением о Донбассе

Президент РФ Владимир Путин в ходе большого интервью режиссеру из США Оливеру Стоуну заявил, что участок на украинско-российской границе, который находится на временно оккупированной территории

17 июн 2017
8348

Осенью ожидается представление «Плана Маршалла» по Украине

Бывший глава латвийского правительства Андрюс Кубилюс в интервью журналистам «Сегодня» анонсировал представление «Плана Маршалла» для Украины в ходе проведения саммита Восточного партнерства в ноябре

Последние новости

Кримський Бандерівець: ватники в Криму визнали, що це останній виступ Путіна

Курйозний випадок: в Італії розкрили «принца Чорногорії»

Блогер розповів, що таке «особенная русская душа» і в чому полягають «духовные скрепы»

Не кажіть, що США випадково не привітали Росію – блогер

Россия ввела выездные визы для «гастарбайтеров»

Гай: Бійтесь, росіяни. Зараз вас б’є «Беркут», який втік. А потім прийдемо ми – майданівці

Блогер: готується новий проект – утилізація «ополченців»

Майже для чверті українців російська мова рідна - соцопитування

Блогер: завтра станеться вражаюча своєю маразматичністю подія

Китайці більше не зацікавлені в російські робочій силі

Рабинович: на стороні Путіна і його банди воюють імпортовані з України вбивці

У Білому домі турбуються за збереження «гнучкості» санкцій щодо Росії – ЗМІ

Политолог: даже самая мягкая украинизация, таким как Червоненко, поперек горла

Блогер: Путін переконаний, що може городити що завгодно

Офис правительственной этики США: у Трампа нет финансовых связей с Россией

Знову бурштин: на Рівненщині відбулася стрілянина

Известный финансист: я поддерживаю «Киевпрайд» и не осужу своих детей, если они скажут, что они любят людей одного с ними пола

Иван Лозовый: Трамп не согласился встретиться с Порошенко

Блогер: чому РФ змушує призовників в окупованому Криму змінювати віру

Российский блогер объяснил, почему Навальному не по силам собрать такой Майдан, как в Киеве

 Новости за день