Блогер: завтра станеться вражаюча своєю маразматичністю подія

Український блогер і журналіст Дмитро Вовнянко в Facebook пише про те, що завтра станеться вражаюча своєю маразматичністю подія – маси натуралів підуть намагатися гамселити представників секс-меншин. За словами Дмитра Вовнянко, смішно, тому що насправді ще жоден гей у жодного натурала не увів дівчину, жінку, й тим більше – дружину. Дівчат у хлопців уводять - не геї. Дівчат уводять 100%-ві натурали.
Як пише блогер, тому натуралам, які завтра підуть займатися секс-меншинами, і які вже живуть з жінкою, можна лише порадити уважно перевірити свої тили – чи не партизанить там уже якийсь 100%-й натурал, бо кажуть в хлопцях яких цікавлять геї, дівчата часто розчаровуються. Тим же натуралам, які з певною жінкою ще не живуть, варто нагадати – в Україні безліч самотніх дівчат і молодих жінок. «Поки ви займаєтеся «захистом сімейних цінностей» ці самотні дівчата мріють сімейні цінності не захищати, а створювати. Можливо – з вами, але вам же нема коли? У вас – геї...», – написав журналіст.
Він додає, що бачив у мережі, з адреси ВО «Свобода» розсилають листи, де представників секс-меншин називають збоченцями, хворими людьми і ворогами нації. «Блискуче! Тут не проблема почути на вулиці розмови «ватанів». Тут водії в маршрутках відмовляються возити учасників АТО. Тут продовжують діяти осередки комуністів, а вороги нації, виявляється – геї та лесбіянки», – резюмував блогер.