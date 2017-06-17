Политолог: даже самая мягкая украинизация, таким как Червоненко, поперек горла

Как передает replyua.net, популярный украинский политолог Алексей Голобуцкий на своей странице в Facebook пишет о том, что посмотрел он в записи «Зіткнення» на телеканале ZiK с небезызвестными украинскими деятелями Лирныком и Червоненко. Опять разговоры про дружбу с Россией, ущемление прав русскоязычных и тому подобное. Ну, и фирменное от Червоненко обвинение в антисемитизме и угроза Донию «выйти на улицу».
Политолог вспоминает, что лет восемь назад Евгений Червоненко на каком-то мероприятии в пабе как-то на пустом месте, обвинил Дония в антисемитизме и полез драться. Причем он делает это своеобразно: два его охранника держат Дония, а он из-за из спин пытается ударить. «Чего помню? Да потому что как раз был между охранниками и Донием», – написал Алексей Голобуцкий.
Как пишет политолог, он, к примеру, вырос в еврейском квартале, на Подоле, и только там он был 100% украинцем, евреи умный народ и видели, что, как пишет Голобуцкий, он не их и только попав в славянское сообщество он стал для многих еврееем. «Одним словом, даже самая мягкая украинизация им поперек горла», – резюмировал политолог.