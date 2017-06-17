Офис правительственной этики США: у Трампа нет финансовых связей с Россией

У президента США Дональда Трамп нет финансовых связей с Россией. Такое следует из его финансовых дел, он открыл их по требованию Офиса правительственной этики. Он отказался делать это в период предвыборной кампании, как это традиционно делали кандидаты в президенты. Таким образом, он дал основания подозревать себя в нечистоплотности и финансовых связях с русскими. Об этом у себя в Facebook пишет известный украинский журналист Юрий Луканов, передает replyua.net.
Как пишет журналист, его финансовый отчет, который занял 98 страниц, свидетельствует о том, что Трамп имеет 315,6 миллионов кредитных обязательств. Он показал 594 миллиона прибыли в прошлом году, а общая стоимость его собственности 1,4 миллиарда долларов.
По словам Юрия Луканова, свои активы Трамп передал в управление третьим лицам, но он может в любой момент снова вернуться в дело и восстановить над ним собственный контроль. «Меня проинформировали, что это его персональный отчет, а не корпоративный. В корпоративном будут видны источники его финансирования. Поэтому, ждем», – резюмировал журналист.