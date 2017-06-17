валюта
СпецтемаДонік: Назріває щось цікаве - Гіркін закликав російських бойовиків тікати з Донбасу

Известный финансист: я поддерживаю «Киевпрайд» и не осужу своих детей, если они скажут, что они любят людей одного с ними пола

Известный финансист: я поддерживаю «Киевпрайд» и не осужу своих детей, если они скажут, что они любят людей одного с ними пола
Известный украинский финансист и блогер Сергей Фурса на своей странице в Facebook пишет о том, что он поддерживает «Киевпрайд» не потому, что выступает за свободу людей выражать себя, за право людей быть теми, кем они являются на самом деле. Как пишет блогер, прежде всего он выступает против агрессивного большинства, которое считает «Киевпрайд» неприемлемым, большинства, которое хочет указывать людям, как жить другим людям, то самое большинство, что может запретить крестьянам продавать их землю, точно также хочет отказать гомосексуальным людям в праве быть самим собой.

Сергей Фурса пишет, что основной современного успешного общества есть свобода и право. По мнению блогера, не может быть успешным общество, 5% которого должно скрывать свои чувства и жить под постоянным страхом.

«И да, возможно, когда-то мой сын или моя дочь придут ко мне и скажут, что они любят людей одного с ними пола, а также они могут прийти и сказать, что выбрали себе в спутника жизни китайца или африканца. Это невозможно изменить. На это нельзя повлиять. И это не важно. Ключевое – чтобы ваши дети были счастливы», – написал Сергей Фурса. Он добавляет, если уж так получится, что ориентация его детей будет отличаться от его ориентации, то для него будет главным, чтобы они могли быть при этом счастливы, чтобы им не угрожала опасность или общественное осуждение.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: «Окружены и уничтожены»: глава Кремля поразил циничным заявлением о Донбассе

Срочно: Донік: Назріває щось цікаве - Гіркін закликав російських бойовиків тікати з Донбасу
Важное за сутки
17 июн 2017
14191

«Окружены и уничтожены»: глава Кремля поразил циничным заявлением о Донбассе

Президент РФ Владимир Путин в ходе большого интервью режиссеру из США Оливеру Стоуну заявил, что участок на украинско-российской границе, который находится на временно оккупированной территории

17 июн 2017
6705

Осенью ожидается представление «Плана Маршалла» по Украине

Бывший глава латвийского правительства Андрюс Кубилюс в интервью журналистам «Сегодня» анонсировал представление «Плана Маршалла» для Украины в ходе проведения саммита Восточного партнерства в ноябре

16 июн 2017
5554

Остання радянська спадщина: у Канаді говорять про скасування віз для України

Можливо, після скасування віз для в’їзду до Шенгенської зони, для українців відкриються двері і до Канади, - про це новинний портал replyua.net повідомляє, послуговуючись матеріалами видання

16 июн 2017
5430

Шендерович про Путіна: старий пошляк не викликає ніяких емоцій крім блювотного рефлексу

Російський сатирик та публіцист Віктор Шендерович на власній сторінці в Фейсбук дав кілька коментарів з приводу путінського «спілкування з народом», - про це повідомляє інформаційний портал

Последние новости

Офис правительственной этики США: у Трампа нет финансовых связей с Россией

Знову бурштин: на Рівненщині відбулася стрілянина

Известный финансист: я поддерживаю «Киевпрайд» и не осужу своих детей, если они скажут, что они любят людей одного с ними пола

Иван Лозовый: Трамп не согласился встретиться с Порошенко

Блогер: чому РФ змушує призовників в окупованому Криму змінювати віру

Российский блогер объяснил, почему Навальному не по силам собрать такой Майдан, как в Киеве

Противники ЛГБТ погрожують розправою учасникам Маршу рівності

Тимошенко за гаслом «у вас вкрадуть землю» боїться, що у неї вкрадуть «сірий» ринок землі

Муждабаєв: чому цього року я не піду на Київ-Прайд

Боец АТО: люди настолько привыкли к войне, что относятся к ней, как к чему-то обыденному и не ужасающему

Блогер: рынок земли для селян, а подписи за его запрет собирают в Киеве

Павло Правий: видно перші наслідки безвізу

Радник Трампа: мета Білого дому – домогтись деокупації України

Лондонські активісти вимагають відставки прем’єр-міністра

Первые результаты безвиза: поляки уезжают – украинцы приезжают

Блогер про Путіна і Росію: досить, від вас втомився весь світ

У Кабміні анонсували конкурс стартапів

Савченко прокоментувала відміну президентом її скандального закону

Блогер: все свідчить про те, що Крим повернеться з окупації остаточно зруйнованим

У Маріуполі відбувся парад на честь 3-ї річниці звільнення міста від бойовиків

 Новости за день