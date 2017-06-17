Известный финансист: я поддерживаю «Киевпрайд» и не осужу своих детей, если они скажут, что они любят людей одного с ними пола

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Известный украинский финансист и блогер Сергей Фурса на своей странице в Facebook пишет о том, что он поддерживает «Киевпрайд» не потому, что выступает за свободу людей выражать себя, за право людей быть теми, кем они являются на самом деле. Как пишет блогер, прежде всего он выступает против агрессивного большинства, которое считает «Киевпрайд» неприемлемым, большинства, которое хочет указывать людям, как жить другим людям, то самое большинство, что может запретить крестьянам продавать их землю, точно также хочет отказать гомосексуальным людям в праве быть самим собой.Сергей Фурса пишет, что основной современного успешного общества есть свобода и право. По мнению блогера, не может быть успешным общество, 5% которого должно скрывать свои чувства и жить под постоянным страхом.«И да, возможно, когда-то мой сын или моя дочь придут ко мне и скажут, что они любят людей одного с ними пола, а также они могут прийти и сказать, что выбрали себе в спутника жизни китайца или африканца. Это невозможно изменить. На это нельзя повлиять. И это не важно. Ключевое – чтобы ваши дети были счастливы», – написал Сергей Фурса. Он добавляет, если уж так получится, что ориентация его детей будет отличаться от его ориентации, то для него будет главным, чтобы они могли быть при этом счастливы, чтобы им не угрожала опасность или общественное осуждение.