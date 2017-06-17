Иван Лозовый: Трамп не согласился встретиться с Порошенко

Украинский бизнесмен и общественный деятель Иван Лозовый на своей странице в Facebook пишет о том, что политологический институт, расположенный в Вашингтоне, где он раньше работал, «Heritage Foundation», вчера опубликовал призыв к президенту США Дональду Трампу встретиться с президентом Украины Петром Порошенко, когда тот будет в Америке на следующей неделе.
Как пишет Иван Лозовый, из этого следует: Трамп не согласился встретиться с Порошенко. Скорее всего, политтехнологи Банковой решили поставить Трампа в неудобное положение визитом Порошенко в Вашингтон, потому что сам Трамп, очевидно, уже длительное время отказывается встретиться с Порошенко. «Зная, что многие в Капитолии, особенно республиканцы в Конгрессе, очень хотят поддержать Украину, можно ожидать, что будет осуществляться давление на Трампа и он все-таки встретиться с Порошенко, как, например, тот же призыв от Heritage», – написал Лозовый.
По его мнению, это не очень умный шаг, который может вернуться бумерангом против Порошенко, если Трамп все равно не согласится встретиться, и тогда получится, что он проигнорировал Порошенко.