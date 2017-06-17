Тимошенко за гаслом «у вас вкрадуть землю» боїться, що у неї вкрадуть «сірий» ринок землі

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Відомий український волонтер, радник президента України Юрій Бірюков на своїй сторінці в Facebook пише про те, що абсолютно неможливо зрозуміти логіку лідера ВО «Батьківщина» Юлії Тимошенко, активісти якої розповідають по всій країні, що хтось у селян вкраде землю. Як пише волонтер, у його сім'ї є трохи землі, у вигляді паїв ОСГ, там росте всяке, що потім перетворюється у смачне варення.Як пише Юрій Бірюков, якщо припустити, що землю можна вільно купити-продати, то в чому проблема? «Якщо я хочу свій пай продати, то це моя особиста справа! Якщо не хочу – як її, мається на увазі землю, у мене можна вкрасти? Якщо власники паїв її самі не обробляють, а здають в оренду великим фермерам – то, що поганого в тому, що вони зможуть цю землю продати?», - написав блогер.Юрій Бірюков задається питанням, що означає лозунг політичної сили Юлії Тимошенко «у вас можуть вкрасти землю»? Її вивезуть? Закинуть? Якщо хтось вкладає в покупку землі, то логічно від інвестора очікувати обробки землі? Як фізичну землю можна «вкрасти»? Або страх в тому, що на світло виведуть той «сірий» ринок землі, який існує всі роки незалежності?