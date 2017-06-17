Боец АТО: люди настолько привыкли к войне, что относятся к ней, как к чему-то обыденному и не ужасающему



Боец



Как пишет блогер, поскольку мысль человеческая работает значительно быстрее, чем язык, успела предположить три возможные реакции таксиста. Первая – недоверие «Вы? На фронте, и что вы там делаете?». Вторая – восхищение и благодарность, типичные для киевлян по отношению к фронтовикам, особенно женщин. Третья реакция – «ваттная» - «Мы вас туда не посылали». «Я не угадала. Знаете, какой была его реакция? «А, ну тогда понятно, откуда у вас бронхит. Там же окопы, блиндажи сырые. Вам надо взять отпуск и хорошенько подлечиться». Интонация, сам ответ – точно такие же, как если бы я рассказала, что несколько дней назад долго ждала автобус под сильным дождем или вышла зимой в мороз без шапки. «А, тогда понятно, почему вы заболели», – написала блогер.



Она добавляет, что отношение к войне, как к совершенно форс-мажорной ситуации, как к обычной, привычной, бытовой. Кто ходит в мороз без шапки – может простудиться. Кто живет в сырых блиндажах – аналогично. Привыкли люди, привыкли за три года, что у нас война. Елена Безозерская пишет, что она не знает, как относиться к этим изменениям в нашем менталитете. Это, скорее хорошо, чем плохо, потому что к чему привыкли – того перестают бояться.

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Горячая тема: «Окружены и уничтожены»: глава Кремля поразил циничным заявлением о Донбассе

Срочно: Донік: Назріває щось цікаве - Гіркін закликав російських бойовиків тікати з Донбасу Боец АТО , блогер и журналист Елена Белозерская поделилась у себя в Facebook историей из жизни. Елена рассказала, как она ехала по Киеву в такси, одетая в гражданское, сильно кашляла, вид был предельно негероический. Таксист давал вежливые советы, как лечить бронхит, рассказывал, как вылечился сам и как его теща. В процессе разговора проговорилась, что только с АТО.Как пишет блогер, поскольку мысль человеческая работает значительно быстрее, чем язык, успела предположить три возможные реакции таксиста. Первая – недоверие «Вы? На фронте, и что вы там делаете?». Вторая – восхищение и благодарность, типичные для киевлян по отношению к фронтовикам, особенно женщин. Третья реакция – «ваттная» - «Мы вас туда не посылали». «Я не угадала. Знаете, какой была его реакция? «А, ну тогда понятно, откуда у вас бронхит. Там же окопы, блиндажи сырые. Вам надо взять отпуск и хорошенько подлечиться». Интонация, сам ответ – точно такие же, как если бы я рассказала, что несколько дней назад долго ждала автобус под сильным дождем или вышла зимой в мороз без шапки. «А, тогда понятно, почему вы заболели», – написала блогер.Она добавляет, что отношение к войне, как к совершенно форс-мажорной ситуации, как к обычной, привычной, бытовой. Кто ходит в мороз без шапки – может простудиться. Кто живет в сырых блиндажах – аналогично. Привыкли люди, привыкли за три года, что у нас война. Елена Безозерская пишет, что она не знает, как относиться к этим изменениям в нашем менталитете. Это, скорее хорошо, чем плохо, потому что к чему привыкли – того перестают бояться.