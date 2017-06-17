Первые результаты безвиза: поляки уезжают – украинцы приезжают

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Украинский блогер Павел Правый в Facebook пишет о том, что уже есть первые результаты безвиза. Есть такое предприятие - «Церсанит» с польскими инвестициями. Средняя зарплата – 200 долларов. Очень тяжелые условия труда, выпускают сантехнику – жара и вредные испарения. Вчера женщина, у которой там работает муж, рассказала, что из их бригады уже двое получили биометрические паспорта, уволились и выехали в Польшу, а еще несколько собираются.Как пишет блогер, кто-то начнет ныть про «мытье унитазов», но как раз безвиз создаст положительное влияние на наш рынок труда. Во-первых, ЕС займет избыток рабочих рук, а во-вторых, украинский бизнес, теряя квалифицированную рабочую силу, вынужден будет поднимать зарплаты. Это уже не за горами, ибо только Польша заявила о готовности принять 4 миллиона украинских рабочих – там проблема: поляки массово выезжают в Германию, Чехию, Британии на более оплачиваемую работу. «И да – позвольте не согласиться с теми, кто будет рассказывать о «обнищании» владельцев заводов, магазинов и аграрных предприятий, которые, видите ли, разорятся из-за повышения платы работникам. Потому что ежедневно прохожу мимо небольшой швейной фабрики, работниц так на 20. У ее владельца стоит здоровенный «сарай» - «Тойота Лендкрузер». Очевидно, купленный на последние деньги», – написал Павло Правий.По его мнению, более насущная проблема – дефицит квалифицированных спецов рабочих профессий. Как пишет блогр, знакомый предприниматель готов платить тысячу долларов токарю, но не менее 5 разряда. Не может найти – у нас это не престижно. У нас все пытаются выучить детей в универах, у нас половина экспедиторов, которые развозят пиво – дипломированные юристы, а другая – с дипломами финансистов, но в этом безвиз какраз не виноват.