Донбас потрібно заселити вихідцями із західних областей України – Гай

Відомий волонтер та блогер Мирослав Гай на своїй сторінці у соцмережі пише, що після деокупації Донецька та Луганська туди потрібно заселити львів'ян, івано-франківців і мукачевців, інформує replyua.net. Свою точку зору Гай обґрунтував наступними фактами.
«Перш за все, доброта. Це нормальний стан людей які заможніші, більш європейські та толерантні. У Львові не б'ють за російську мову, а в Донецьку садять на підвал за «криву» особа, якій сподобалася квартира або машина. Далі – помста. У хлопців із Західної України не зруйнували будинки, не відібрали бізнес, не замучили родича і не зґвалтували сестру - їм нема за що мститися в своїй більшості саме місцевим. Для них основний винуватець Росія. Якщо на ОРДЛО першими завести, а вони будуть рватися, батальйони з місцевих, то ті помстяться всім і відразу. Нарешті, страх. Бандер так боятися, що перші місяці одурманене пропагандою населення буде остерігатися до них підійти повирішувати або напасти. Будуть встановлюватися а нормальні законні взаємодії з населенням. Правда після початку роздачі гумманітарки не в пунктах допомоги, а розвозити по селах, крига скресне і почнуться спроби вирішення проблем», - вважає Гай.
Волонтер висловив переконання, що це буде вже інша історія, під назвою Реінтеграція і відновлення знищених Росією українських міст, сіл і земель.