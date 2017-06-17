валюта
СпецтемаДонік: Назріває щось цікаве - Гіркін закликав російських бойовиків тікати з Донбасу

Донбас потрібно заселити вихідцями із західних областей України – Гай

Донбас потрібно заселити вихідцями із західних областей України – Гай
Відомий волонтер та блогер Мирослав Гай на своїй сторінці у соцмережі пише, що після деокупації Донецька та Луганська туди потрібно заселити львів'ян, івано-франківців і мукачевців, інформує replyua.net. Свою точку зору Гай обґрунтував наступними фактами.

«Перш за все, доброта. Це нормальний стан людей які заможніші, більш європейські та толерантні. У Львові не б'ють за російську мову, а в Донецьку садять на підвал за «криву» особа, якій сподобалася квартира або машина. Далі – помста. У хлопців із Західної України не зруйнували будинки, не відібрали бізнес, не замучили родича і не зґвалтували сестру - їм нема за що мститися в своїй більшості саме місцевим. Для них основний винуватець Росія. Якщо на ОРДЛО першими завести, а вони будуть рватися, батальйони з місцевих, то ті помстяться всім і відразу. Нарешті, страх. Бандер так боятися, що перші місяці одурманене пропагандою населення буде остерігатися до них підійти повирішувати або напасти. Будуть встановлюватися а нормальні законні взаємодії з населенням. Правда після початку роздачі гумманітарки не в пунктах допомоги, а розвозити по селах, крига скресне і почнуться спроби вирішення проблем», - вважає Гай.

Волонтер висловив переконання, що це буде вже інша історія, під назвою Реінтеграція і відновлення знищених Росією українських міст, сіл і земель.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: «Окружены и уничтожены»: глава Кремля поразил циничным заявлением о Донбассе

Срочно: Донік: Назріває щось цікаве - Гіркін закликав російських бойовиків тікати з Донбасу
Важное за сутки
17 июн 2017
8321

«Окружены и уничтожены»: глава Кремля поразил циничным заявлением о Донбассе

Президент РФ Владимир Путин в ходе большого интервью режиссеру из США Оливеру Стоуну заявил, что участок на украинско-российской границе, который находится на временно оккупированной территории

17 июн 2017
5390

Осенью ожидается представление «Плана Маршалла» по Украине

Бывший глава латвийского правительства Андрюс Кубилюс в интервью журналистам «Сегодня» анонсировал представление «Плана Маршалла» для Украины в ходе проведения саммита Восточного партнерства в ноябре

16 июн 2017
4635

Остання радянська спадщина: у Канаді говорять про скасування віз для України

Можливо, після скасування віз для в’їзду до Шенгенської зони, для українців відкриються двері і до Канади, - про це новинний портал replyua.net повідомляє, послуговуючись матеріалами видання

16 июн 2017
4476

Шендерович про Путіна: старий пошляк не викликає ніяких емоцій крім блювотного рефлексу

Російський сатирик та публіцист Віктор Шендерович на власній сторінці в Фейсбук дав кілька коментарів з приводу путінського «спілкування з народом», - про це повідомляє інформаційний портал

Последние новости

Донбас потрібно заселити вихідцями із західних областей України – Гай

Через конфлікт УПЦ МП і УГКЦ в Коломиї вирішили закрити церкву

Вашингтон продовжить тиск на Москву – радник Трампа

У російському МЗС запанікували через вірогідність хорватського сценарію на Донбасі

Катастрофа МН17: Путин предъявил обвинения американской разведке

В Белом доме рассказали о приоритете США по Украине

Волонтер: После ухода россиян из Крыма в Украину вернется Крым с разграбленными музеями, а вместо почвы будет соль

Найкращий момент сьогодні: Вакарчук промовисто звернувся до молоді України

Командувач Нацгвардії: Для припинення війни на Донбасі достатньо лише перекрити кордон

У військкоматі Криму від призовника вимагають змінити віру

Онищенка позбавили можливості користуватися двома газовими родовищами

Влада Києва пояснила двократне зростання квартплати підвищенням доходів киян

Президент України підписав скасування «закону Савченко»

Влада Чернігова хоче давати звання почесного громадянина міста за 2 мільйони євро

Через бойові дії на Донбасі без води можуть залишитися 750 тисяч дітей – UNICEF

«Окружены и уничтожены»: глава Кремля поразил циничным заявлением о Донбассе

«Нам вас не понять»: блогер пояснил россиянам, почему на них лежит ответственность за войну

Ситуація в зоні АТО: один український військовий загнув, троє отримали поранення

Теплая погода в сопровождении гроз: синоптики рассказали о погоде в Украине на ближайшие дни

Украинский продюсер предложил лишить Ивана Дорна гражданства

 Новости за день