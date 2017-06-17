Блогер: я вкрадчивий такий бандерівець. Люблю свою країну, мову, але я хитрий, що капєц

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Український блогер Сергій Марченко у Facebook пише, що він прихильник лагідної українізації. «Я вкрадчивий такий бандерівець. Люблю свою країну, мову, але я хитрий, що капєц! Коли потрапляю у російськомовне середовище, намагаюся змінювати його на україномовне неявно, але невідворотно», – написав блогер.Як він пише, не вимагає українське меню, не вимагає касирів у супермаркетах розмовляти з ним виключно українською. Такі методи видаються сумнівними. Це більше схоже на спробу принизити людей і вони на таку українізацію реагують відповідно – завжди скандал і хай. Замість цього, в російськомовному середовищі він вмикає режим максимальної няшності. «Я дякую касирам, бажаю офіціантам доброго дня, питаю таксистів, як їхнє життя. Звичайно, все це чистою українською. І, ви не повірите, але цілком російськомовні громадяни дякують щирою українською», – розповідає блогер.Сергій Марченко пригадує, як вчора спілкувався з лікаркою у поліклініці і вона просила: «ой, поговорітє со мно єщьо! Я так люблю українську, но, к сожаленію, совсєм нє могу говоріть!». «Що мені робити з такими людьми? Бикувати і доводити цій жіночці, що вона 50 років живе в Україні і має знати мову, чи просто посміхнутися і поговорити з нею українською, щоб нам обом стало приємно?», – задається питанням блогер. Він додає, що лікар, навіть суворі пролетарі Дніпра знаходять у собі сили витиснути із своїх серйозних облич усмішку, а найголовніше, вони надовго запам’ятають, що українська – мова порядних, приємних, ввічливих людей і обов’язково змінять своє ставлення до української мови і всього українського наші російськомовні громадяни.