Журналістка: в нас є чимало заробітчан, бажаючих сходити на платний мітинг – хоч за дикобраза, хоч за добро-бобро

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Відома українська журналістка Марина Данилюк-Ярмолаєва на своїй сторінці в Facebook пише про те, що напевно багато хто дивився «Горбату гору». Тепер можна кепкувати, що розпита пляшка між двома друзями в усамітненому місці може покласти початок «коєчєму». Як пише журналістка, після «Життя Адель» відкрила Леа Сейду. Гарна акторка, елегантна француженка, зіграти може все.За словами журналістки, вона їхала вчора в маршрутці, найжахливішій маршрутці в світі, де четверо чоловіків їли смажену курку, пили один «тетерів» з горла і підганяли водія «Крікнітє, гдє Кардачі», а, коли двійко підлітків посміялись із них, то один самець ледве бійку не почав. «Це до чого? Не такий страшний ЛГБТ на дистанцію в півкілометра, як його малюють», – написала Марина Данилюк-Ярмолаєва.Вона додає, що в країні, де знаходяться прихильники «безсмертних полків», хресних ходів, мітингів батюшок з Новинським, тусні контори Медведчука з фейковими ветеранами, щоб набить пику якомусь натовцю Марш рівності щось таке безневинне і няшне, що хай собі буде. «В нас є чимало заробітчан, бажаючих сходити на платний мітинг – хоч за дикобраза, хоч проти продажу землі, хоч за добро-бобро з братським сусідом, то група людей може абсолютно вільно сходити на «Марш рівності» покачати свої права. З цього ж починається демократія, чи не так?», – резюмувала журналістка.