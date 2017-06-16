Блогер: не такий страшний ЛГБГ, як його малюють

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Журналіст та блогер Марина Данилюк-Ярмолаєва на власній сторінці в Фейсбук зробила кілька зауважень з приводу «Маршу рівності», проведення кого планується найближчим часом у Києві, - про це інформує новинний портал replyua.net.Так, за її словами, життя підкидало їй чимало зустрічей з ЛГБТ – починаючи від фільмів на зразок «Горбатої гори» та «Життя Адель» до цілком реальних людей, які цілуються в українських тролейбусах чи починають кар’єру через роман з головним редактором. Дуже часто блогеру спадає на думку, що діти в сім’ї Елтона Джона мають більше уваги і любові, ніж у гетеросексуальних пар, які завели їх заради соціальної допомоги. Більше того, доволі часто гетеросексуальністю хваляться ті, кому більше немає чого сказати на свою користь.Блогер нагадує, що наші міста і села наразі повні «заробітчанами», які ладні вийти на підтримку будь-якої ініціативи: від хресних ходів до безсмертних полків, від вимог не продавати землю до прохань помиритись з Росією. На фоні всієї цієї фантасмагорії ЛГБТ-прайд – один із найбільш безневинних речей, які можуть відбутись. Тож люди мають право захистити свою свободу на «Марші рівності» - саме в цьому і полягає суть демократії, - зауважує блогер.