Сначала они придумали «порохоботов», чтобы поддерживать президента было постыдно, теперь придумали «патриотоботов», - блогер

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Популярный украинский блогер Филипп Духлий на своей странице в соцсети Facebook пишет о том, что сначала так называемые свидетели «зрады» придумали «порохоботов», чтобы поддерживать президента было постыдно. Потом рассказывали, почему Украине не надо давать безвиз, ведь это страна третьего сорта, про «секретные тюрьмы СБУ» и «офшоры Порошенко».По словам блогера, теперь они придумали «патриотоботов», чтобы было постыдно быть патриотом и рассказывают какой ужасный и убыточный «Нафтогаз», не закупающий уже который год газ у России и наращивающий добычу. «Что будет завтра? Украинская армия не наша, а террористы – просто люди, которые хотели отделиться?», – пишет Филипп Духлий.Блогер подчеркивать, что в ходе гибридной войны украинцам стоит быть внимательнее и не доверять своим доморощенным патриотам, которые просто играют на публику и обливают президента и его команду с головы до ног враньем. Да, не без неудач, но все же, за все годы независимости, неподкупные европейцы впервые отметили, что в Украине дейстиветльно начали осуществляться реформы и следствием этого есть предоставление Украине безвиза.