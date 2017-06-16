Блогер: цікаво, як себе поведуть Юля і Толя, Вова і Андрюша, Вадік, Гадіка, Міхо і Ляхо, коли в країні буде диктатура

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«Порошенко узурпував владу в країні. З такими заявами перманентно вилазять Юля і Толя, Вова і Андрюща, Вадік, Гадіка, Міхо і Ляхо...»,– пише у своєму блозі український блогер Павло Правий. Він пише, що іноді так хочеться побачити десь о 21 годині на усіх телеканалах виступ Порошенка: «Країна в небезпеці тому беру на себе відповідальність і встановлюю пряме президентське правління. Робота Верховної ради призупиняється, від сьогодні укази президента мають силу закону. Суди не діють, замість них – військово-польові. Поширення неправдивої або панічної інформації карається за законами військового часу. Будь-яка критика влади прирівнюється до державної зради. Силовим структурам дозволяється стріляти без попередження».Павло Правий наголошує, що він не прихильник диктатури, просто дуже хочеться подивитися, як великі «борцуни» із «злочинним диктаторським режимом» кинуться, розтовхуючи один одного наввипередки лизати «шоколадні п’яти» президента. «Як до Банкової, 11 рвонуть лімузини Юлі і Толі, Вови і Андрюші, Вадика і Гадіки, Міхо і Ляхо, влаштовуючи гонки в тісних вуличках Подолу – хто перший», – пише блогер.Він додає, що на Володимирській, 33 утвориться черга з відомих «євро оптимістів» та «грантожерів», котрі наввипередки здаватимуть один одного, мов троєщинський «бомб» пивні пляшки. Блогер зауважує, що не в Порошенко тут справа насправді, якщо замислитися. Адже картина не змінилася б, якби по телевізору виступив Турчинов або Гройсман, або навіть нікому не відомий досі полковник.