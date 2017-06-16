Відчинені двері Трампа для Путіна: політолог розповів, коли чекати на розв’язку

Глава Білого дому Дональд Трамп не підпише новий закон про санкції проти Росії, якщо найближчим часом країнам вдасться домовитися з принципових питань. Про це в блозі для «Обозревателя» написав політолог Джейсон Смарт, передає replyua.net.
«Рішення Білого дому не підтримувати нові санкції проти Росії - це, по-перше, дивовижний тиск на президента, щоб зробити все можливе для протистояння Росії. Це враховуючи продовження скандалу навколо Трампа за його звинуваченням у співпраці з Росією під час президентських виборів в США» , - зазначив він. За словами Смарта, США і РФ можуть співпрацювати щодо Сирії, північнокорейського конфлікту і конфлікту навколо Курильських островів.
«Однак слід враховувати, що останні три президенти США (Клінтон, Буш і Обама) почали свої президентства в пошуках «перезавантаження» американо-російських відносин. Те, що ми бачимо зараз з боку Трампа - це його спроба залишити для Путіна відчинені двері, аби мати можливість вести переговори з Росією з широкого кола важливих питань», - пояснив політолог. Чи підпише Трамп новий закон про санкції проти Росії, залежить від того, що станеться в найближчі тижні в стосунках між США і Росією, додав він.