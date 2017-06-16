Блогер: можливо нашим ультраправим треба в Росію, а не в Європу

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Відомий український блогер Дмитро Вовнянко в Facebook пише про те, що, коментуючи так званий «КиївПрайд-2017» досі незрозуміло, чого наші ультра-праві так сахаються від Росії і рвуться у Європу? Вони хоч відають що їх у Європі чекає? Є така цікава країна Швеція, у війнах з Росією – один з лідерів рейтингу. Що ми там бачимо серед їхніх лідерів? Бачимо королеву Христину, яка ніколи не була одружена і про яку весь Стокгольм співав пісеньки про її лесбійську любов до придворної дами Ебби Спарре. Між іншим ця тьотя заснувала місто Нієншанц на місці нинішнього Петербурга.Як пише блогер, бачимо короля Карла ХІІ, який не те, що не був одружений – історія не знає жодної його коханки... У здорового мужика, що постійно воює. Ага! В Польщі, де тільки кивни – і все буде. Як же! «Цей дядько росіянам влаштував Нарву, Фрауштадт, Гродно і Головчин. Між іншим», – написав Дмитро Вовнянко. Він додає, що короля Густава ІІІ придворні взагалі називали відвертим гомосексуалістом – саме він оголосив війну Росії за Катерини ІІ.Для того, щоб взагалі засумніватися в європейській адекватності блогер пропонує згадати німецьких курфюрстів. «А чи були монархи у яких з орієнтацією було все тіп-топ, без винятків? Звісно були. Російські Романови-Голштейн-Готторпські. То може ультраправих не туди несе? Агов? А взагалі, я вже неодноразово писав – в Україні безліч самотніх дівчат і молодих жінок. Мені дивно, що купа здорових мужиків, замість зайнятися ними, займаються парадом секс-меншин», – резюмував блогер.