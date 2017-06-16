Политолог: в Украине Семенченко всего лишь майор, а в России Гришин мог бы стать целым генерал-майором

Украинский политолог и блогер Алексей Голобуцкий на своей странице в Facebook пишет о том, что в Украине нардеп и лидер блокировщиков Семен Семенченко всего лишь майор, а в России Константин Гришин, так его настоящее имя и фамилия, мог бы стать целым генерал-майором. Такого звания товарищ Гришин удостоился бы «За заслуги», так сказать перед отечеством.
Алексей Голобуцкий подчеркивает, что на самом деле не единожды предупреждали же, что вся эта блокада нужна кремлевскому карлику, чтоб отсечь Украину от своих шахт и заставить покупать российский антрацит, но Сэмэну-Константину все неймется, у него, как была, так и есть своя арифметика, свои расчеты и взятые с воздуха цены на антрацит в мире. Семенченко теперь качает западноукраинские электростанции. Говорит, что снова «освобождает» военнопленных на Донбассе таким путем. В первый раз не получилось же, теперь вот нужно помочь Игорю Коломойскому захватить Бурштынскую ТЭС, и тогда точно всех отпустят.
«Кстати, считает так не только он, но и вся партия «Самопомич». Наверное, после мусорного армагеддона во Львове уже веру в переизбрание потеряли, а так хоть капусты нарубят, пока мандаты позволяют», – резюмировал Алексей Голобуцкий.