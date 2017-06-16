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Российский блогер объяснил, почему Навальный не только немедленно прекратит войну на Донбассе, но и очень быстро вернет Крым

Российский блогер объяснил, почему Навальный не только немедленно прекратит войну на Донбассе, но и очень быстро вернет Крым
Российский оппозиционный блогер Павел Шехтман на своей странице в Facebook объяснил, почему не следует обращать внимания на всякие небутербродные заявления Навального и Ходора и иметь в виду, что любой, кто придет к власти после Путина, не только немедленно прекратит войну на Донбассе, но и очень быстро вернет Крым. По словам блогера, бессмысленно удивляться, что политики, которые хотят быть политиками именно в России, не желают публично отказываться от территорий, де-факто России принадлежащих – странно. До последнего времени, по крайней мере, национальный интерес в политике понимался именно так во всем мире.

Павел Шехтман отмечает, что следует иметь в виду, что общественное сознание в России воспринимает «крым наш», как восстановление грубо нарушенной исторической справедливости. Чтобы выступать против этого тренда, нужно быть очень принципиальным либо по крайней мере позиционировать себя на радикально-прозападных позициях. Просто-напросто это вопрос приоритетов. Хорошо иметь Крым, но плохо иметь санкции и международный остракизм. Что выбрать? «Путин выбрал Крым, прежде всего по внутренним соображениям удержания и укрепления власти, а также, вполне допускаю, из «идейных» соображений, то есть из представлений о том, как должен вести себя идеальный политик. Внешнюю изоляцию России Путин даже пытается обернуть себе на пользу, со своей стороны закрывая страну и превращая режим в какое-то чучхе-лайт», – написал блогер.

Он добавляет, что штука в том, что с падением Путина на авансцену выйдет прозападная группировка «глобализованных» воров. Компрадоры совершенно не намерены платить какую-либо цену за имперские примочки Путина – любую цену, вообще. Зачем им Крым, им, имеющим виллы на Лазурном берегу и Мальдивах? С другой стороны, и мир будет разговаривать с ними совершенно не так, как с Путиным. По одной простой причине: можно вести переговоры с вооруженным грабителем, взявшим заложников, но никто не ведет таких же переговоров с укрывателями награбленного. Они будут слишком слабы и слишком зависимы, чтобы с ними можно было всерьез обсуждать темы вроде: «вы уходите с Донбасса, а мы закрываем глаза на Крым». Когда будет поставлен вопрос: «вы возвращаете все взад на 1 января 2014 года, а мы с вами бизнес, кредиты и прочее» - у них реально не будет никакого, совершенно никакого мотива цепляться за весьма затратный непотопляемый авианосец, которым объективно является для России Крым, а уж объяснить «быдломассе», почему это мудрый шаг, исправляющий ошибки обезумевшего под конец правления Путина – не большая проблема, если имеешь в кармане Останкино с Киселевым и Соловьевым.
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