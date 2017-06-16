Волонтер: получая перевод 5, 7, 10 гривен понимаешь, что люди отдают, возможно, последнее, что у них есть, чтобы поддержать наших ребят

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Известный украинский волонтер и блогер Наталья Юсупова на своей странице в Facebook пишет о том, что в этой войне хотелось бы выразить особую благодарность людям пенсионного возраста, которые всей душой и сердцем переживают за наших солдат. Как пишет Наталья Юсупова, ей часто звонят именно пенсионеры и она слышит, как кто-то плачет в трубку, кто-то тяжело дышит переживая, кто-то эмоционально выражает свою заботу и желание помочь хоть чем-нибудь, хоть как-то эти люди стараются выразить свою признательность нашим воинам, особенно совсем мальчишкам.По словам Натальи Юсуповой, получая перевод 5, 7, 10 гривен есть понимание, что люди отдают, возможно, последнее, что у них есть. «Я конечно категорически против того, чтобы брать у пожилых людей деньги и всячески их отговариваю, но они твердо и даже с обидой настаивают на своем. Спасибо вам огромное дорогие, ваше поколение в большинстве своем знает цену жизни и потерь», – написала волонтер.Она добавляет, что ее мама каждый раз, когда готовит ребятам обеды, обязательно плачет и дает мне сто рекомендаций как правильно ухаживать за ранеными. «Низкий поклон вам, спасибо за пример доброты и самопожертвования!», – резюмировала Наталья Юсупова.