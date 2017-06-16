Тодуров восхищался чиновником, который нашел выход для того, чтобы его не заподозрили в коррупции, – блогер

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Украинская журналистка и телеведущая Ольга Лень на своей странице в Facebook пишет о том, что попалось ей под руку интервью известного украинского кардиохирурга Бориса Тодурова, где он с увлечением рассказывает историю, как он оперировал маленького внука главы администрации египетского президента Хосни Мубарека.Тодуров рассказывал, что сделать ему операцию в государственной клинике Египта было невозможно, так как не хватало оборудования. Тогда Тодуров предложил сделать операцию в частной клинике, где все оборудование было, но чиновник испугался и сказал, что это невозможно – его не поймут, если он будет оперировать внука в частной больнице и тогда из частной больницы привезли оборудование в государственную и провели операцию для одного этого пациента...По словам журналистки, это пропасть – абсолютно и непримиримо другие ценности. Два совершенно разных понимания добра и зла. Тодуров увлекается, какой же этот чиновник застенчивый и какой это примерный государственный подход. Как отмечает Ольга Лень, на самом же деле все, что связано с этим чиновником – это только ложь, лукавство, коррупция и лицемерие.