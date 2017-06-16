Мирослав Гай: люди вы больные, зачем вообще нужны эти гейпарады?

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Украинский волонтер и блогер Мирослав Гай на своей странице в Facebook высказал свою позицию, что он не против ЛГБТ парадов, они гораздо безопаснее чем парады праворадикалов, однако, как пишет блогер, он не понимает, зачем вообще они нужны. По мнению блогера, это вероятно какое-то извращение, потому что, никто, например, не проводит парад отца, или матери, или цветов, или телевизионщиков, или человека. Наверное, эти парады проводят потому, что люди, которые в них участвуют, считают, что их принадлежность к определенной сексуальной ориентации в этом обществе – это табу, или проблема, с которой надо бороться, даже риском избиения другими людьми.По словам блогера, в древнем Риме не было Гейпарадов, в Греции тоже, и в Японии и в Российский Империи, в Великобритании, там этот вопрос не стоял. Там не было проблемы, кто с кем спит. Там решали более глобальные дела. Чайковский, Оскар Уайльд, Сократ, все Римские императоры, Платон, Александр Македонский, Фредди Меркури и другие, тысячи геев или лесбиянок. Гейпарады появились тогда, когда возникли запреты и проблемы. В гитлеровской Германии геев казнили, в «советизации» тоже, еще мусульмане – и всем этим радикальным культурам очень мало лет, относительно даже датировка молодых человеческих поселений, не только гомосексуализма.«Гейпарад – это психологическое искажение, говорит – мы не такие, как все. И запрет, или избиение всех тех прайдов, вообще извращение. Коротко говоря, люди, вы больны. Пока вы на этом концентрируетесь так болезненно – это болезнь. Во всем мире Прайд – это карнавал. У нас это – спецоперация. Мы застыли во времени. Роботы уже повсюду», – резюмировал Мирослав Гай.