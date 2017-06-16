Блогер: закройте уже этот тротуар в склеп давно умершей империи, откуда на Украине уже триста лет веет войной. Потомки будут вам благодарны

Как сообщила Государственная пограничная служба Украины, вчера утром двое россиян-оппозиционеров, сторонников Алексея Навального, того самого, который считает Крым исконно российским, попросили политического убежища в Украине. Как пишет украинский блогер Андрей Швец, он вовсе не против русских в России, но он категорически против русских в Украине. Всем остальных жителям планеты Земля – добро пожаловать в гостеприимную Украину.
По словам блогера, поэтому хотелось бы обратиться к уважаемому главе СНБО Украины Александру Валентинович Турчинову пока еще не поздно и есть шанс остановить неконтролируемое нашествие политических беженцев, псевдооппозиционеров и других имперских оборванцев. Блогер подчеркивает, среди тех, кто ищет так называемое политическое убежище в Украине не мало скрытых врагов Украины. По мнению Андрея Швеца, нужно раз и навсегда отделить Европу от Азии, и внедрить жесткий визовый режим с Россией.
«Закройте, в конце концов, этот тротуар в склеп давно умершей империи, откуда на Украине уже триста лет веет войной, смертью и мраком. Потомки будут вам благодарны», – резюмировал блогер.