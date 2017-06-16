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Финансист: для экономики намного лучше, когда курс плавающий, поэтому курс не будет стабильным – это аксиома

Финансист: для экономики намного лучше, когда курс плавающий, поэтому курс не будет стабильным – это аксиома
Украинский блогер и финансист Сергей Фурса у себя в Facebook пишет о том, что многим украинским общественным активистам не понравилось, что министр финансов говорит о том, что долг Украины будет погашаться за счет другого долга, то есть рефинансирования. Во всем мире так делают, а для Украины, по мнению активистов, не подходит. Украина, они говорят, должна погашать внешний долг за счет прямых инвестиций. По словам эксперта, нет, никто не спорит, прямые инвестиции нужны, но вот механизм перехода прямых инвестиций в выплаты внешнего долга очень хотелось бы увидеть. Инвестиции дают рост ВВП, который, в свою очередь, приводит к тому, что ВВП растет быстрее долга и это снижает долговую нагрузку, но вот само по себе точно не поможет решить проблему погашения 14 млрд долларов в ближайшие 3 года.

Сергей Фурса пишет, что вторые активисты прочитали бюджетную резолюцию и вдруг обнаружили, что курс будет меняться и сделали вывод, что государство у нас не в состоянии гарантировать стабильность курса. «Где они были последние пару лет, когда НБУ сначала задекларировал, а потом поступательно внедрял плавающий курс, сказать трудно. Курс не будет стабильным. Это аксиома и именно поэтому он больше не будет падать в 2 или в 3 раза за пару дней или недель, как раньше, когда в разного рода бюджетные резолюциях государство гарантировало супер стабильный курс, а некоторые ведущие экономисты страны, вдохновляемые лидером экономической мысли Арбузовым, даже предлагали закрепить в законе «Курс гривны по 8» и именно поэтому ежегодные изменения курса в пределах 10% гораздо полезнее чем стабильность сжатой пружины», – отметил финансист.

По его словам, появление трехлетней бюджетной резолюции было таким простым и ясным плюсом, что было трудно найти там «зраду», как в зоне свободной торговли с Канадой. Это где-то далеко и много с ним не наторгуешь, но маленький плюс – это больше нуля и точно не минус. Так и бюджетная резолюция на три года. Это просто хорошо и очень хорошо для пары сотен людей в стране, которые там что-то поймут и просто хорошо для экономики, которая получает предсказуемость, но ищущим «зраду» нет преград на пути поиски своего священного Грааля.
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