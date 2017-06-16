Блогер: Украина должна перестать предоставлять политическое убежище россиянам, которые развязали войну против нас

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Вчера два сторонника российского оппозиционера Алексея Навального попросили политическое убежище в Украине. Как пишет популярный украинский блогера Семен Кабакаев у себя в Facebook, насколько ему известно, они сразу отправились в Миграционную службу. Алесей Кабакаев отмечает, что должна быть четкая позиция – это отказ Украины в предоставлении политического убежища блогерам, журналистам, политикам, общественным деятелям из РФ.По мнению Кабакаева, все они могут просить убежище в любой другой стране. Все они, так или иначе, могут работать на ФСБ и быть инструментом разведки и инструментом влияния на сознание наших граждан. Каждый из них несет потенциальную угрозу национальной безопасности нашей страны. «Мы обязаны ввести визовый режим с РФ и на время ведения войны перестать помогать надуманной оппозиции, которая якобы существует в РФ в лице Навального», – считает блогер.Он подчеркивает, что не хочет быть либералом и жалеть их. Война научила нас быть жестокими, и она изменила наше сознание и устрой жизни. «Я не буду помогать гражданам той страны, которая развязала войну против нас, надеюсь и наша власть, не будет этому способствовать», – резюмировал Семен Кабакаев.